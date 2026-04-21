◇ナ・リーグドジャース12−3ロッキーズ（2026年4月20日デンバー）ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に先発。7回8安打1失点で今季3勝目を挙げた。立ち上がり、先頭・ベックから2者連続二塁打を浴びて失点したものの後続を断って最少失点でしのぐと、粘り強く相手打線に立ち向かった。2回は2死一、三塁、5回は1死一、三塁とピンチを招きながらも本塁だけは