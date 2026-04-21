女優山本美月（34）が21日、都内で、「ADワークスグループリブランディングおよび新CM発表会」にゲストとして登壇した。山本は「メッセージ性が伝わる、140年の歴史の流れが感じられるCMになったかなと思います」と話し、プロジェクションマッピングを用いた撮影に「アトラクションの中にいるような不思議な感じがありました」と振り返った。山本は俳優瀬戸康史と20年8月に結婚、23年5月に第1子の出産を発表。この日は「思い出の