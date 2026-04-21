【ニュースシネマパラダイス】どうも、有村昆です。今季のバレーボール女子日本代表が１５日に発表。登録メンバー３７人の中に高校生が４人選出され注目を集めています。主将は昨年から引き続き石川真佑選手が務めるそうです。新たな力が加わったチームの化学反応が楽しみですね！そんなニュースに関連し、今週は女性傭兵チームの死闘を描く新作映画「ダーティ・エンジェルズ」を紹介します。同作の舞台は混乱が続く中東地域。