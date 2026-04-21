【モデルプレス＝2026/04/21】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が4月20日、自身のInstagramを更新。手作りのものを公開した。【写真】28歳元フジアナ「レトロ感あって素敵」“売り物級”手作り刺し子ふきん公開◆渡邊渚、ハンドメイド公開渡邊は「自分で作った刺し子のふきんとガーゼハンカチたちを並べたらとっても可愛くて、投稿したくなっちゃいました笑」とつづり、手作りしたガーゼハンカチやふきんを公開。「家