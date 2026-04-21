【モデルプレス＝2026/04/21】AKB48の大盛真歩が4月20日、自身のInstagramを更新。20期研究生の近藤沙樹と“平成女児”風コーディネートをした際の写真を公開した。【写真】26歳AKB48人気メンバー「美脚に釘付け」14歳研究生とのミニ丈“平成女児コーデ”◆大盛真歩、近藤沙樹との2ショット大盛は「可愛くて愛おしくてだいすきっ 毎日こさに会いたいなあっておもってる」とつづり、近藤との2ショットを披露。写真には、カラフルな