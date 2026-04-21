【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：188円目前で急調整も、底堅い推移で再び高値を伺う 先週（4月13日～4月20日）のまとめ 先週のユーロ円は、週初から堅調な上昇を見せ、一時188円の大節目に迫る場面があった。週末に急激な円買い戻しによる調整が入ったものの、週明けには再び買い戻される、極めてボラティリティの高い展開となった。 1. 188円を目前にした力強い上昇（4月13日～17日前半） 週