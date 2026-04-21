【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：17年ぶりの高値圏で乱高下、介入警戒をこなしつつ再浮上を狙う 先週（4月13日～4月20日）のまとめ 先週のメキシコペソ円は、高金利を背景とした底堅い上昇が続く中、週末にかけて円急騰（ペソ急落）に巻き込まれる波乱の展開となった。しかし、下値の堅さも改めて確認される一週間であった。 1. 9.25円突破と17年ぶり高値の更新（4月13日～17日前半） 週初、9.16円付