【通貨別まとめと見通し】ランド円：9.80円の節目で乱高下、介入警戒による急落をこなし強気姿勢を維持 先週（4月13日～4月20日）のまとめ 先週の南アフリカランド円は、資源価格の堅調さと高金利を背景に強含みで推移したが、週末から週明けにかけて円急騰（ランド急落）の荒波に揉まれる展開となった。しかし、依然として中長期の上昇トレンドラインは維持されている。 1. 9.70円台への定着と年初来高値の更新（4月