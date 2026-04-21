【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：200円台を固め、204円超えの歴史的高値圏へ 先週（4月13日～4月20日）のまとめ 先週のスイスフラン円は、週初から力強い上昇基調を維持し、週末の円急騰（フラン急落）局面でも他ペアに比べて極めて限定的な調整に留まった。週明けには早々に高値を更新するなど、クロス円の中でも突出した強さを見せている。 1. 203円台への定着と緩やかな上昇（4月13日～17日前半）