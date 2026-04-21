女優の山本美月が２１日、都内で行われたＡＤワークスグループ新ＣＭ発表会に出席。プライベートで家族と幸せな日々を過ごしていることを話した。収益不動産事業を中心に展開する同社は、今年で創業１４０周年。節目を記念して同社初の新ＣＭが２２日から関東１都６県でオンエアされる。新ＣＭキャラクターを務める山本は「１４０年の歴史の中で初めてＣＭを作った。その中で私を選んでいただけてうれしいです。想像がつかなく