歌舞伎俳優・市川團十郎が２１日、東京・豊洲の魚河岸水神社で歌舞伎「團菊祭五月大歌舞伎」（５月３〜２７日）の夜の部「助六由縁江戸桜（すけろくゆかりのえどざくら）」の成功祈願を行った。４年ぶりの上演となる「助六―」では團十郎が助六、８代目尾上菊五郎が女形屈指の大役である三浦屋揚巻を勤める。「運命としか言いようがない。同い年に生まれて、同じ学校に通い、同じ歌舞伎をしている。好きとか嫌いとか超越した場