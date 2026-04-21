◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）巨人の泉口友汰内野手が試合前の練習中、フリー打撃の打球が顔面に直撃するアクシデントに見舞われた。長野オリンピックスタジアムでの練習中、一塁側ファウルグラウンドでグラブを持っていた泉口の顔面に打球が直撃。流血してその場に倒れ込み、トレーナーが駆けつけた。グラウンド内に担架が運び込まれ、担架に乗せられた。球団スタッフが救急車を呼び、グラウンドに救急車