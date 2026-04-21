俳優の山本美月（34）が21日、都内で行われた「ADワークスグループ リブランディングおよび新CM発表会」に登壇した。仕事と家庭の両立について現状を明かした。【全身ショット】美スタイル際立つ衣装で登場した山本美月不動産投資商品販売を主な事業とする同社は、今年創業140周年を迎えリブランディングを実施。山本は、22日より全国で放映する同社初となる企業CMに出演する。「140周年の歴史で初のCMということで、そんなCM