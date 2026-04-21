5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）の追加カード発表会見が21日に都内で行われ、未定だった皇治の対戦相手が平本蓮になることが発表された。平本は2024年7月28日の『超RIZIN.3』以来、651日ぶりの復帰戦となり、ルールは10オンスグローブ着用のスタンディングバウト特別ルール（3分3ラウンド）で行われる。契約体重は事前に発表されておらず、会見中に「契約体重ナシ」となることが榊原信行CEOから発表された