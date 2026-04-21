アメリカのIT大手「アップル」はティム・クック氏がCEO＝最高経営責任者を退任すると発表しました。CEOの交代は、スティーブ・ジョブズ氏の辞任以来15年ぶりです。アップルは20日、ティム・クックCEOが退任すると発表しました。人事は9月1日付で、新たなCEOには2001年にアップルに加わり、現在、ハードウェア部門の責任者を務めるジョン・ターナス上級副社長が昇格します。クック氏は取締役会長に就任する予定です。クック氏は2011