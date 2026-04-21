小泉防衛大臣「大変残念でならない」戦車の射撃訓練中の事故を受け大分県にある日出生台演習場で行われていた戦車の射撃訓練中の事故で、3人の隊員が死亡し1人が負傷した事故について、小泉防衛大臣は参議院の外交防衛委員会で「大変残念でなりません。亡くなられた隊員のご冥福を心からお祈り申し上げるとともに、ご遺族の皆様に対して、心からお悔やみを申し上げます。また、けがを負われた隊員につきましても、心からのお見舞い