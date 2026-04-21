3ヶ月だけのはずが…マンションに居座り続けている義姉。光熱費すら払わない姉に弟の智也は早く出ていってほしいと心の中で思っている様子。しかし、妻が言い出したことは、夫の予想をはるかに超えていたのです…。その理由は…？>>【まんが】姉が帰らない理由(ウーマンエキサイト編集部)