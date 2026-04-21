◇社会人野球第76回JABA京都大会Aブロック日本生命 4―3 日本製鉄瀬戸内（2026年4月21日わかさスタジアム京都）日本製鉄瀬戸内は逆転負けでリーグ戦の初戦を落とした。3―1の6回からプロ注目の下堂翔史投手（23）が救援も、2回を5安打3失点の乱調。打線は初回に3点を先制したが、2回以降は2安打に抑えられ無得点に終わった。チームの勝ちパターンが崩れ、下堂は敗戦の責任を口にした。「調子は悪い方だったんですけど