◇MLB ドジャース 12-3 ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)ドジャースのマックス・マンシー選手が4打数4安打1四球2本塁打の活躍を見せ、チームの勝利に大きく貢献しました。これでマンシー選手は今季8号、レッズのサル・スチュワート選手、カージナルスのジョーダン・ウォーカー選手に並びナ・リーグ本塁打ランキング首位タイに並びました。この日のロッキーズ戦に6番・サードでスタメン出場したマンシー選手。1点ビ