“筋肉アイドル”として注目を集めた元プロレスラーで女優の才木玲佳（33）が21日、インスタグラムを更新。第1子出産を報告した。「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と書き出し、新生児の指の写真を公開。「無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました。子宮破裂が起きると母子