「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２１日午後１時現在で日進工具が「買い予想数上昇」３位となっている。 日進工具は１５％を超える急騰で９００円台半ばまで一気に上値を伸ばした。切削工具の製造・販売を手掛けるが、超硬小径エンドミルに特化し高水準の需要を捉えている。足もとの業績も会社側の想定を上回って推移、２０日取引終了後に２６年３月期業績の上方修正を発表し、営業利益は従来予