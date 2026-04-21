国際的な投資指標であるＭＳＣＩの定期見直しの発表が、日本時間で５月１３日早朝に予定されている。ＳＭＢＣ日興証券では２０日、候補銘柄を挙げ３銘柄の新規採用と８銘柄の削除を予想した。新規では古河電気工業とレゾナック・ホールディングス、三井金属を採用候補とした。一方、除外の可能性のある銘柄として、日本オラクル、日本航空、ＺＯＺＯ、マツキヨココカラ＆カンパニー、ツルハホールディングス、