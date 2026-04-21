あんしん保証が大幅反発している。２０日の取引終了後に、集計中の２６年３月期単独業績について、営業収益が従来予想の６０億９５００万円から６１億６２００万円（前の期比１４．６％増）へ、営業利益が１億２０００万円から２億６３００万円（同４．５倍）へ、純利益が１億６９００万円から２億９２００万円（同３．３倍）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 契約件数が堅調に増加したことに加え