午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５５６、値下がり銘柄数は９５７、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、情報・通信、金属製品など。値下がりで目立つのは医薬品、輸送用機器、銀行など。 出所：MINKABU PRESS