デンマークのブレンビーに所属するFW福田翔生が４月20日、公式SNSを更新。自身がマークしたゴールとアシストの動画をアップロードし、次のように綴った。「ずっと練習していた形が結果になってよかった。ピッチで価値を証明していくしかないのでやり続けます！」25歳のアタッカーは、18日に開催されたデンマークリーグ（チャンピオンシップグループ）第27節のスナユスケ戦で、40分にキレキレのフェイントからの左足クロスで３