東ソー [東証Ｐ] が4月21日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の940億円→1060億円(前の期は1030億円)に12.8％上方修正し、一転して2.9％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の482億円→602億円(前年同期は578億円)に24.9％増額し、一転して4.1％増益計算になる。 株探ニュース