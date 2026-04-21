ＦＪネクストホールディングス [東証Ｐ] が4月21日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の135億円→140億円(前の期は94.5億円)に3.7％上方修正し、増益率が42.7％増→48.0％増に拡大し、従来の6期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の81億円→86億円(前年同期は53.