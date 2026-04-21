21日14時現在の日経平均株価は前日比628.79円（1.07％）高の5万9453.68円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は556、値下がりは957、変わらずは56と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を288.02円押し上げている。次いで東エレク が162.92円、フジクラ が60.74円、イビデン が58.66円、キオクシア が48.10円と続く。 マイナス寄与度は22.12円