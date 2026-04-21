悪者魔女の解けない恋の魔法【漫画】本編を読む紙雑誌やweb雑誌、SNSなどで作品を発表している、漫画家の310(@namaste310)さん。最近描いた読切漫画『許嫁の侯爵令息がツンデレすぎて愛しいです(前後編)』を、2023年2月にweb雑誌に掲載。代表作である『アラサーだけど、初恋です。』も全7巻が書籍化されている。そんな310さんがSNS上で公開している『悪者魔女の解けない恋の魔法』は多くの「いいね」とコメントがついている話題作