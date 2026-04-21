長田観光 巨大ショッピングモールいいとこどりツアー今回の長田観光は、草刈民代さんをゲストに迎え、ららぽーと豊洲＆有明ガーデンの巨大ショッピングモールをハシゴしてお得な魅力を調査する「いいとこどりツアー」！長田観光と栞里社員がご案内します！＜ＶＴＲ出演＞佐藤栞里・長田庄平・草刈民代【アーバンドック ららぽーと豊洲】▼KEYUCA アーバンドック ららぽーと豊洲店・履くだけネイル ストッキング〈5本指・ハイソック