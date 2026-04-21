20日（月）、早稲田大学戸山キャンパスの早稲田アリーナで6月7日（日）に行われる第90回早慶バレーボール定期戦において、来場者参加型のランキング企画が実施されることが発表された。大会公式インスタグラムが伝えている。 同企画は、来場者の投票によってランキングが決定するもので、投票項目は「いちばん早稲田らしい人」「生まれ変わったらなりたい早稲田部員」「いちばん慶應らしい人」「生まれ変