20日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズが、5月2日（土）～4日（月・祝）に開催する「ゴールデンフェスタ岡山2026」で、岡山のブース出展が決定したことをクラブ公式SNSで発表した。 ゴールデンフェスタ岡山2026では、商店街でアートや歌、ダンスのパフォーマンス、プロ直伝のスポーツ体験など様々なイベントが行われる。 岡山の