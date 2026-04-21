タレントで俳優のMEGUMI（44）が、21日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“意味深”な予告を投稿した。【全身ショット】流石です…デコルテ全開のブラックドレスで登場したMEGUMIMEGUMIは、美背中があらわになった黒ドレスカットを公開。文字で「近々大切なお知らせがありまーす」と予告し、文末にハートマークの絵文字を添えた。MEGUMIは1981年9月25日生まれ、岡山県出身。2001年、芸能界デビュー。映画『