◇RIZIN.53皇治ー平本蓮（2026年5月10日GLIONARENAKOBE）格闘技イベント「RIZIN」は21日に記者会見を実施。5月10日に開催される「RIZIN.53」（GLIONARENAKOBE）で約1年ぶりに復帰する皇治（36＝TEAM ONE）の対戦相手が平本蓮（27＝剛毅會）と発表された。両者は3分3ラウンド判定なしのボクシングルールに基づいたスタンディングルールで対戦することが電撃決定した。体重は無差別で実施される。会見の出席した