4月21日、高市政権が発足から半年を迎えた。野党各党からは評価や批判など様々な声が上がった。国民民主党の玉木代表は、「まだ半年かというのが正直な気持ちだ」と振り返り、「総理は孤独だと思う。でもその孤独の中で頑張ってきている。自身の体調、家族のこともありながら、一つ一つ判断して高い支持率を維持してきている。与野党の立場は違うが、政治家として頑張っていると思う」と高市総理大臣を評価した。そして、「党内や