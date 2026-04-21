Image: KING JIM 夜型の人はコレで作業だ。文章をタイピングするためだけに生まれた、キングジムのデジタルメモ｢ポメラ｣。初登場は2008年と、振り返ってみると歴史が長いガジェットです。｢ポメラ｣は「ポケット・メモ・ライター」の頭文字が名前の由来で、メールやネットができないタイピング専用のデバイスです。記事や小説や脚本など、いつでもどこでも集中して作業ができるのが特徴。コア