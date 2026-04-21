青空が広がった4月17日の午後、東京・元赤坂の赤坂御苑で春の園遊会が開催された。天皇皇后両陛下や愛子さまを含め、十二人の皇室の方々が臨まれ、配偶者も合わせて1400人ほどの招待者が参集。「愛子さまにとって5度目の園遊会となりました。ほほ笑みを浮かべながら、出席者たちに積極的に話しかけられているお姿が印象的でした。出席者たちの名前や業績をチェックし、覚えるなど、園遊会への準備にはかなり時間が費やされます。そ