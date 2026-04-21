ロッキーズ戦後に言及米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は、選手登録上「二刀流選手」という他に例のないポジションに置かれる。ただこれがドジャースだけに有利に働くものだとして、球界内から不公平だとの声が上がっている。カブスのクレイグ・カウンセル監督からの批判に対し、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が口を開いた。「ジ・アスレチック」など米国の複数媒体の報道によると、20日（日本時間21日）の試合前、カウ