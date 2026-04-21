俳優ディラン・スプラウス（33）が、妻でモデルのバーバラ・パルヴィン（32）と暮らす米ロサンゼルス・ハリウッドヒルズの自宅敷地内で、侵入してきた男を取り押さえる出来事があった。事件は17日午前0時30分ごろに発生し、バーバラが不審者を発見して通報したことで警察が駆けつけたという。 【写真】子役のときのコール&ディランが可愛すぎる♡ 米TMZなどによると、ディランは侵入者と対峙し、