生地の食感にこだわり続ける「ミスタードーナツ」から、外が「サクサク」中が「ぽふん」の新感覚エアリードーナツ「サクぽふん」が登場。台湾ドーナツをヒントに開発された、外側の「サクサク」食感と、中の軽やかな「ぽふん」食感が融合した、新感覚の生地が特長の素朴でやさしい甘さのドーナツです☆ ミスタードーナツ「サクぽふん」 販売期間：2026年4月27日（月）〜5月下旬（順次販売終了予定）販売店舗：ミス