記事ポイントコムテックスのCCUS認定入退場管理システム「キャリアリンク」が、福井コンピュータスマート運営の「FC Apps Direct」に掲載開始電話発信による入退場登録やCCUS連携、建退共電子申請向けファイル出力に対応し、現場と制度対応を両立建退共の電子ポイント方式と実務活用をテーマにしたウェビナーを全3回実施し、制度定着も支援コムテックスが提供する建設キャリアアップシステム認定の入退場管理システム「キャリアリ