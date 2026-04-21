昨年末、Netflixで大ヒットを記録した恋愛リアリティショー『ラヴ上等』に参加し注目を集めたBabyこと鈴木ユリアが6月17日、「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」で、エイベックスよりデビューすることが発表された。【写真】鈴木ユリア、スタイル抜群のラウンドガール姿エイベックスの原点といえるSUPER EUROBEATシリーズからパラパラブームを席巻したギャル王道の平成時代。本デビュー曲「瞳をとじたら 〜When I close