様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「おぱんちゅうさぎ」の新アート「可哀想に！メルヘンランド」を使用したランチグッズなど全10種が登場！「おぱんちゅうさぎ」や「んぽちゃむ」のポップで賑やかな世界観が表現された、お弁当箱やエコバッグなどがラインナップされています☆ スケーター「おぱんちゅうさぎ」新アート「可哀想に！メルヘンラン