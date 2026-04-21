◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）巨人の阿部慎之助監督（４７）が２１日、入れ替えについて言及した。前日２０日に山瀬慎之助捕手（２４）と丸佳浩外野手（３７）を登録抹消。小林誠司捕手（３６）とドラフト５位ルーキーの小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が１軍合流した。１４打数１安打、打率７分１厘だった丸については「試合勘がちょっとなさすぎて。代打ってそうなっちゃうんだけどね。先は長いか