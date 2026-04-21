記事ポイント芝浦工業大学が青色発光分子をワンステップでマルチカラー発光体に変換する手法を開発溶媒や機械刺激、静水圧に応答して青色から赤色まで可逆的に発光色が変化複雑な多段階合成なしで、状態変化を色で可視化できる材料設計に注目芝浦工業大学は、外部環境に応じて発光色が青色から赤色まで変化する新しい発光材料の開発成果を発表します。兵庫県立大学との共同研究によるもので、青色に発光する小分子有機色素をフッ素