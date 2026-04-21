◇ナ・リーグドジャース12−3ロッキーズ（2026年4月20日デンバー）ドジャースは20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦で打線が5発を含む15安打で12点を奪い、大勝。連敗を2で止めた。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）はベテラン2人の活躍に目を細めた。先発したロブレスキが初回に1点を先制されたものの直後の2回、マンシーが7号ソロを放って同点にすると、次打者・ロハスも今季初本塁打で続き勝ち越しに成功し