中国の3月のロシアからの原油輸入量が去年の同じ月から13.8%増えました。中東情勢の混乱が続くなか原油の供給を安定させる狙いがあります。中国税関総署によりますと、3月の中国のロシアからの原油の輸入量は1007万トンで、去年の同じ月から13.8%増加しました。中国にとってロシアは原油の最大の輸入先ですが、さらに輸入量を増やした形です。一方、ロシアに次ぐ原油の輸入先であるサウジアラビアからの輸入量は586万トンで、去年