【エルサレム＝福島利之】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２０日、エルサレムで開かれた戦没者の追悼式典で演説し、「我々はまだ仕事を完了していない」と述べた。米国とイランによる戦闘終結に向けた再協議が取り沙汰される中でも、イスラエルは戦闘継続の用意があることを強調した。イスラエルでは２２日の独立記念日を前に戦没者を追悼する式典が各地で開かれる。ネタニヤフ氏は演説で「我々のパイロットは、イラ