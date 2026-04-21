◇ア・リーグブルージェイズ−エンゼルス（2026年4月20日アナハイム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）は20日（日本時間21日）、エンゼルス戦に「5番・三塁」で先発出場したが、3打数無安打1四球で3試合ぶりの無安打に終わった。期待された2試合連続弾も飛び出すことはなく、エンゼルス時代に大谷が躍動した日本人ファンなじみの球場での「初安打」は、明日以降にお預けとなった。4打席の内容は、遊失策、三振、