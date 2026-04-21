石井竜也（66）とタイのアイドルグループ、BNK48が5月9日に東京・代々木公園で開催される「第26回タイフェスティバル東京」のステージに出演することが21日、発表された。3月27日に日本とタイ両国で「君がいるだけで（Because of You）2026 Thai−Japanese Version」を配信リリース。曲は米米CLUBの名曲に、タイのダンスミュージックや伝統音楽“ルークトゥン”の要素を融合させた。同フェスでの共演がライブ初歌唱になる。石井は